Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren şahsı itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı Halk İskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Karadeniz'e giren 27 yaşındaki Emrah G. boğulma tehlikesi geçirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri ve cankurtaranlar boğulma geçiren Emrah G.'ye müdahale ederek denizden çıkardı. Emrah G. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.