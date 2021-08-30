Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

– 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Samsun’da da törenle kutlandı.

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk Parkı’ndaki Onur Anıtı’na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenkleri bırakıldı. Tören pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı katılım, maske ve fiziksel mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından Anıt Şeref Defteri imzalandı. Vali Dağlı günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Dağlı, “Bugün büyük zaferin 99. yılını birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisinde huzurundayız. Türk milleti bu zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere asla unutamayacakları bir ders vererek, bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Tüm imkan ve kabiliyetlerini göğsündeki imana katık edip, savaş meydanlarına koşarak giden Türk milleti tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hayat vermiş ve adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu ülkeyi ebediyete kadar yaşatmak üzere bizlere bırakan başta siz olmak üzere vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna kahramanca şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ruhunuz şad olsun, ulu Atatürk” dedi.

Tören konuşmanın ardından son bulurken, törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, siyasi partilerin il temsilcileri, bürokratlar, gaziler ve davetliler katıldı.

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