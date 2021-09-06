AtaÇocuklu miniklerin ilk ders heyecanı AtaÇocuk öğretmenleri, velileri de unutmadı

Atakum Belediyesi bünyesinde Cumhuriyet ve Mevlana şubeleriyle hizmet veren AtaÇocuk Anaokulu, 20212022 eğitim öğretim yılına başladı. Yeni öğretim yılı öncesinde AtaÇocuk Anaokulu’na yeni kaydolan minikler, ilk gün heyecanını velileri ile birlikte yaşadı.



Atakum Belediyesi tarafından uzman eğitimciler eşliğinde dünya standartlarında eğitim verme ilkesiyle hizmete açılan AtaÇocuk Anaokulu, 2021 2022 eğitim öğretim yılına başladı. Yeni eğitim öğretim yılına merhaba demenin heyecanını yaşayan minik öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşları ile bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Pandemi sürecinin devam ediyor olması nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarından ödün vermeden hizmet veren AtaÇocuk Anaokulu’na yeni kayıt olan minikler sınıf arkadaşlarıyla tanıştı.



Etkinliklerle zenginleştirilmiş eğitim

İki ayrı şubede 9 grup sorumlusu öğretmen, 4 yardımcı öğretmen, 2 psikolog, 1 halk oyunları eğitmeni, 1 spor eğitmeni ve 10 yardımcı personeli kapsayan geniş eğitim kadrosuyla hizmet vermeye devam eden AtaÇocuk Anaokulu’nda öğrencilere eğitim öğretim yılı boyunca ‘’Müzik, mutfak etkinliği, alan gezileri, spor, İngilizce, okuma yazmaya hazırlık, deneyler, halk oyunları ve değerler eğitimi’’ başlıkları altında dersler verilecek. Uzman eğitimciler tarafından minik öğrencilerin zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini destekleyici etkinliklerle zenginleştirilen eğitimler veriliyor. Çocukların beslenmesine de son derece önem veren AtaÇocuk Anaokulu yetkilileri, uzman diyetisyenlerce hazırlanan beslenme programıyla düzenli ve gelişimi destekleyici bir beslenme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.



Velilere bitki çaylı sürpriz

AtaÇocuk öğretmenleri çocukları ile birlikte yeni eğitim öğretim yılının heyecanını yaşayan velileri de unutmadı. AtaÇocuklu öğretmenler miniklerin velilerine götürmeleri için sürpriz bir kart hazırladı. Hazırlanan bu kart üzerinde, bir bitki çayının yanında “Binbir emekle büyüttüğünüz evladınız bize emanet. Emanetinizi güvenle koruyacağız. Okulun ilk günü çocuğunuz kadar sizin için de heyecanlı ve yorucu geçmiş olmalı. Şimdi bitki çayınızı arkanıza yaslanıp keyifle için. Emin olun her şey yolunda. Ve çok yakında anlayacağınız üzere çocuğunuz güvenli ellerde’’ cümlelerinin yer aldığı bir not iliştirildi. Öğretmenler, velilere iletilmek üzere hazırlanan kartları çocuklar aracılığıyla velilere gönderdi.

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