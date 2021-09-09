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Milli sporcu Sinem, kamptan düğününe gidecek

DHA

Milli sporcu Sinem, kamptan düğününe gidecek


Barış BUDANOĞLUMustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)TÜRKİYE Artistik Buz Pateni Milli Takımı´nın 7 sporcusu, Çin´de düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları öncesi Almanya´daki kota yarışları için Samsun´da hazırlık kampına girdi. Antrenmanlarını sürdüren milli takımın başarılı sporcusu Sinem Pekder (26), Türkiye adına büyük öneme sahip yarışlar için cuma günü Ankara'da yapılacak düğününe rağmen kamptan ayrılmadı. Milli sporcu düğüne 1 gün kala izinli çıkacağı kampa, düğünden 2 gün sonra geri dönecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni Milli Takımı´nın 7 sporcusu, Şubat 2022'de Çin'de düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları´na katılabilmek için 21-25 Eylül´de Almanya'da düzenlenecek olimpiyat kota yarışmalarına hazırlanıyor. Samsun´da hazırlık kampına giren milli sporcular, İlkadım Buz Sporları Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor. Buz pateninde milli takımın başarılı sporcusu Sinem Pekder, Türkiye adına büyük öneme sahip yarışlar için cuma günü yapılacak düğününe rağmen kamptan ayrılmadı. Milli sporcu düğüne 1 kala izinli çıkacağı kampa, düğünden 2 gün sonra geri dönecek.
`21 YILDIR BU SPORLA UĞRAŞIYORUM´
5 yaşında başladığı sporu severek sürdürdüğünü anlatan Sinem Pekder, "21 yıldır buz pateni yapıyorum. 1999'daki İzmit depreminden sonra depremin verdiği psikolojik etkilerinden kurtulmak amacıyla bu spora başladım. Bu dönem Samsun'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış olimpiyatlarının kotasını alabilmek bizim için çok zorlayıcı oluyor. Ama bunu başarabilmek için savaşacağız. Bunun yanı sıra cuma günü Ankara'da düğünüm var. Daha sonrasında hazırlık kampı için tekrar Samsun'a döneceğim. Bir yandan normal hayatımız devam ederken, bir yandan da spora hayatımız sürüyor. Biz milli sporcular olarak bu şekilde hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz" dedi.
`HEDEFİMİZ OLİMPİYAT KOTASINI ALMAK´
Artistik Buz Pateni sporcusu Burak Demirboğa da, "Küçük yaşlarda bu spora başladım. Şu anda da yeni sezona hazırlanıyoruz. Samsun'daki koşullar iyi olduğu için hazırlıklarımızı burada sürdürüyoruz. Bu seneki hedefimiz olimpiyat kotası alarak Pekin'de yapılacak kış olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmek. Almanya'da yapılacak olimpiyat kotası yarışmaları için sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Daha sonrasında ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.
`ÇOCUKLARIMIZI BURAYA DAVET EDİYORUZ´
Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu ve Kafile Başkanı Davut Numanoğlu ise buz pateninin Samsun'da önemli hale gelmeye başladığını belirterek, "Samsun'da 7'si milli sporcu, 5'i antrenör, 12 kişilik kafilemizi misafir ediyoruz. Samsun, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları´nda oluşturulan buz pateni pisti ile bu alanda önemli bir merkez haline geldi. Buradaki hazırlıkların sonrasında sporcular Almanya'da yapılacak olimpiyat kotası yarışmalarına katılacak. İnşallah bu kotayı alarak Türkiye'yi, Pekin'deki kış olimpiyatlarında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Federasyonumuz burada sporcularımıza iyi bir çalışma ortamı sağladı. Buz patenini Samsun'da yaygınlaştırmak için çaba harcıyoruz. Çocuklarımızın bu sporu yapması için velilerini buraya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU-Mustafa İNAN
2021-09-09 09:53:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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