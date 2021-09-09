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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 ilçede Açık Sahne Etkinlikleri

İHA

17 ilçede Açık Sahne Etkinlikleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi 70 günde 17 ilçede Açık Sahne Etkinlikleri gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Açık Sahne Yaz Etkinlikleri, 70 gündür devam ediyor. İl Kültür Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Devlet Konservatuarı Korosu, Samsun Güzel Sanatlar Lisesi ve ilçe belediyelerinin işbirliğiyle yapılan etkinliklere birçok sivil toplum kuruluşu da destek verdi.
2 Temmuz’da şehir orkestrasının gösterisiyle başlayan etkinlik kapsamında Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve pop müziğin sevilen mahalli sanatçıları sahne aldı. Atakum Çobanlı İskelesi, Canik Millet Bahçesi ve Tütün İskelesi’nde gerçekleşen etkinlik kapsamında halk dansları toplulukları Samsun, Kafkas, Trabzon, Mübadil, Artvin, Adıyaman, Ege, Gaziantep ve Teke yöresi gösterileri sundu. Ayrıca şiir dinletileri, sportif gösteriler, söyleşiler, yarışmalar, sergiler, çocuk eğitim şenlikleri ve çocuk konserleri düzenlendi.
Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal gibi halk ozanları anma programları ile yad edildi. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel programlar da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Samsun İl Müftülüğü işbirliğiyle de Kuranı Kerim tilavetleri icra edilerek, yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlara da dualar edildi. İlçelerde de düzenlenen açık sahne etkinlikleriyle de ilçelerin kültürel yapıları ve turistik özellikleri tanıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınında karantina altında kalan vatandaşların rahatlatılması ve sosyal yaşama adaptasyonlarının kolaylaştırılması amacıyla düzenlediği etkinliklerle 7’den 70’e her kesime ulaştı. Kızılay, Yeşilay, AFAD gibi tüm resmi kurum, sivil toplum kuruluşlarına da açılan stantlarda kendilerini ifade etme imkanı tanındı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, destek veren kuruluşlara ve katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Yoğun geçen etkinlik döneminde sona yaklaştıklarını ifade eden Akdin, “Pandemi nedeniyle geçen sene ara vermek zorunda kaldığımız açık sahne yaz etkinliklerini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1 yıldır salgından korunmak için evlerine kapanmak zorunda kalan halkımız, yaz etkinliklerimizle moral buluyor. Düzenlediğimiz şenlik, konser, sergi ve gösterilerle vatandaşlarımızı coşturuyor, keyifli saatler geçirmelerini sağlıyoruz. İlçelerimizde gerçekleştirdiğimiz konserlerle de kültür, sanat ve sportif faaliyetlerimizi her kesimin ilgi ve beğenisine sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak verimli ve başarılı bir etkinlik dönemi geçirdik. 18 Eylül’deki ‘Dünya Temizlik Günü’ programıyla da bu yılki Açık Sahne etkinliklerine veda edeceğiz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

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