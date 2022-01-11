Minibüs garajına çarpan sürücü yaralandı

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Samsun’un Bafra ilçesinde minibüs garajına çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs garajının duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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