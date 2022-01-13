OMÜ bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor 8 yılda yaklaşık iki bin beş yüz uluslararası öğrenci Türkçe öğrendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor 8 yılda yaklaşık iki bin beş yüz uluslararası öğrenci Türkçe öğrendi

İHA

OMÜ bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor 8 yılda yaklaşık iki bin beş yüz uluslararası öğrenci Türkçe öğrendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle sıfır atık çalışmaları kapsamında bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için etkinlik düzenledi.
OMÜ Arama Kurtarma Öğrenci Topluluğu ve gönüllü öğrenciler, sosyal farkındalık çalışması yürütmek amacıyla evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2. Kampüs Yemekhanesi’nde bulunan bitkisel atık yağ kutularına getirerek; diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakıldı.
Etkinlikte konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, öğrencilerin çevre adına yaptıkları çalışma için tebrik ederek bu tarz faaliyetlerin artarak devam etmesini diledi. Çevre bilinci son derece önemli fakat daha da önemlisi bunu uygulamaya koymak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yazıcı, “Bunu çoğumuz yapıyoruz ama yine de yaşadığımız ortamlara baktığımız zaman tam anlamıyla kurallara uymadığımızı görüyoruz. Bir insan yaşamış olduğu çevreye saygı duyarsa, o çevreyi korursa kendisine saygı duymuş olur. Ve temiz bir çevrede huzurlu yaşam sürmüş olur. Bu nedenle yapmış olduğunuz aktivite aslında çevreye saygı adına son derece önemli” dedi.
Üniversite’nin çok güzel bir kampüse sahip olduğuna da dikkat çeken Yazıcı, yönetim olarak ana hedeflerinin GreenMetric World University Rankings sıralamasında OMÜ’yü daha üst sıralara yükseltmek ve çevreci projelerin sayısını arttırmak olduğunu söyledi.

OMÜTürkçe’de Türkçe öğreticiliği sertifika töreni düzenlendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜTürkçe) tarafından 8.’si düzenlenen “Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı”nda sertifika almaya hak kazanan 36 adaya sertifikaları, OMÜTürkçe’de düzenlenen törenle takdim edildi.
Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı; 60 saat teorik, 40 saat uygulama dersleri olmak üzere 100 saatlik bir eğitimin ardından tamamlandı. Teorik derslerde 10, uygulama derslerinde ise 8 öğretim elemanının görev aldığı programın sonunda yapılan sınav neticesinde sertifika almaya hak kazanan adaylara OMÜTürkçe Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman tarafından sertifikaları takdim edildi.
Törende kısa bir takdim konuşması yapan Prof. Dr. Bekir Şişman; OMÜTürkçe’nin 2013 yılında kurulduğunu, 8 yılda yaklaşık iki bin beş yüz uluslararası öğrencinin bu kurumda Türkçe öğrendiğini, halen iki yüz elli uluslararası öğrencinin burada Türkçe öğrendiğini kaydetti. Prof. Dr. Bekir Şişman; 4 idari personel, 11’i kadrolu, 11’i sözleşmeli olmak üzere 22 öğretim elemanı ile Türkçe öğretimi faaliyetini gerçekleştiren kurumun kurumsallaşma sürecinde önemli mesafeler kat ettiğini belirtti.
Sertifika törenine, sertifika almaya hak kazanan öğrenciler ile idari ve akademik personel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesi avukat Dilara'yı 'Katiline mi aşık oldun yavrum' diyerek uğurladı
YEREL HABERLER Annesi avukat Dilara'yı 'Katiline mi aşık oldun ...
Anneannesi avukat Dilara'yı 'Katiline mi aşık oldun yavrum' diyerek uğurladı - (2) Yeniden
YEREL HABERLER Anneannesi avukat Dilara'yı 'Katiline mi aşık oldun ...
Tekkeköy'de TEKNOFEST hazırlığı
YEREL HABERLER Tekkeköy'de TEKNOFEST hazırlığı
Çapa: “İkinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Çapa: “İkinci devreye iyi bir başlangıç yapmak ...
4 ilçenin su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER 4 ilçenin su sorunu çözülüyor
Atakum Belediyesi AtaMarket Gıda Bankası dayanışması büyüyor
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi AtaMarket Gıda Bankası dayanışması ...
Çocuklarda 'influenza' artış gösteriyor
YEREL HABERLER Çocuklarda 'influenza' artış gösteriyor
Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi'nden toplum hizmeti
YEREL HABERLER Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi'nden toplum hizmeti
Avukat Dilara Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı Anne Akyel: “Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük”
YEREL HABERLER Avukat Dilara Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı Anne ...
Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler OMÜ’de
YEREL HABERLER Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler OMÜ’de
Samsun TSO’dan öğrencilere 600 kaban ve 600 çift ayakkabı yardımı
YEREL HABERLER Samsun TSO’dan öğrencilere 600 kaban ve 600 çift ...
Samsunspor’a Fildişi Sahilli forvet
YEREL HABERLER Samsunspor’a Fildişi Sahilli forvet
Başkan Sandıkçı: “Hacizler kaldırıldı, hakları teslim ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Hacizler kaldırıldı, hakları teslim ...
Demirtaş: “Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli” Vali Dağlı’dan Başkan Demirtaş’a geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Demirtaş: “Kimse içinde bulunduğu araca ...
TEKNOFEST2022’nin başvuruları başladı: Son başvuru tarihi 28 Şubat TEKNOFEST2022 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda yapılacak
YEREL HABERLER TEKNOFEST2022’nin başvuruları başladı: Son başvuru ...
Avukat Dilara Yıldız’a yürek yakan ağıt: "Katiline mi aşık oldun yavrum”
YEREL HABERLER Avukat Dilara Yıldız’a yürek yakan ağıt: "Katiline mi ...
Samsun’da gıda ve yem ürünü işletmelerine 2021’de 22 bin 473 denetim yapıldı
YEREL HABERLER Samsun’da gıda ve yem ürünü işletmelerine 2021’de 22 ...
Samsun'da en çok yağış Salıpazarı’na düştü
YEREL HABERLER Samsun'da en çok yağış Salıpazarı’na düştü
Doktor, ebeveynleri uyardı: "Her influenza domuz gribi değil"
YEREL HABERLER Doktor, ebeveynleri uyardı: "Her influenza domuz ...
Mide fıtığı yaşayanlar reflüye de dikkat
YEREL HABERLER Mide fıtığı yaşayanlar reflüye de dikkat
Samsun’da yerel ırk koyun keçi yetiştiricisine destek
YEREL HABERLER Samsun’da yerel ırk koyun keçi yetiştiricisine destek
Tabiat parkları ve sulak olanlara olan ilgi arttı 2020 yılında 122 bin 483 olan ziyaretçi sayısı, 2021 yılında 188 bin 51’ye yükseldi
YEREL HABERLER Tabiat parkları ve sulak olanlara olan ilgi ...
Bafra ve Çarşamba Ovalarını sulayacak projeler tamamlanıyor
YEREL HABERLER Bafra ve Çarşamba Ovalarını sulayacak projeler ...
17 günlük bebek ortada kaldı
YEREL HABERLER 17 günlük bebek ortada kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.