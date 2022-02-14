Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

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Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Esatçifliği Mahallesi İncegeriş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri define aramak uçun izinsiz kazı yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan kontrollerde D.K.(50), M.K.(69), E.K.(44) ve M.K.(41) suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri kaçak kazı yapılan yerde 1 adet jeneratör, 1 adet benzin bidonu, 1 adet seyyar priz, 1375 gram amonyum nitrat, 1 adet benzin bidonu ve 1 adet hırdavat çantası ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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