Öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

Tayfur KARAMustafa İNAN/YAKAKENT (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Yakakent ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsü takla attı. Kazada 1 öğrenci öldü, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'nde meydana geldi. Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün karlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, 1 öğrenci hayatını kaybetti, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Samsun Valiliği´nden yapılan açıklamada Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün kaza yaptığı belirtilerek, "Kaza sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6´sı öğrenci ve 1´i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Yakakent Tayfur KARA, Mustafa İNAN
2022-03-09 10:26:10
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