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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da tarım ve hayvancılık projeleri

İHA

Samsun'da tarım ve hayvancılık projeleri

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeler ile yağlık ayçiçeği üretimi, manda sütü üretimi, etçil ırkların yaygınlaştırılması, aronia ve salep üretiminin arttırılması hedefleniyor.
Pandemi dönemi ile RusyaUkrayna savaşı, tarım ve hayvancılığın önemini daha da artırdı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çok sayıda tarım ve hayvancılık projesi yürütülüyor. Yürütülen projelerde son dönemde gündemde olan yağlık ayçiçeği, manda sütü ve etçil hayvan üretimi ön plana çıkıyor.

Yağlık ayçiçeği üretimini geliştirilmesi projesi
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce “Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi” çerçevesinde Türkiye’nin ihtiyacı olan yağlı tohumlar üretimine ivme kazandırmak, Samsun’da ayçiçeği ekiliş alanlarını artırmak ve ekolojiye uygun doğru çeşitlerle birinci ya da ikinci ürün olarak yetiştirilen ayçiçeği alanlarında verimi artırmak amacıyla Bafra, Ladik, Havza ve Vezirköprü (Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde üretimi desteklenen ilçelerde) ilçelerinde ayçiçeği üretimi yapacak üreticilere dağıtılmak üzere yağlık ayçiçeği üretimi amaçlı muhtelif çeşitlerde 300 paket ayçiçeği tohumluğu alımı gerçekleştirildi. Projenin bütçesi 230 bin TL hibe, 76 bin TL’si üretici katkı bedeli olacak biçiminde toplam 306 bin 758,69 TL.

Manda Sütü İşleme, Üretim ve Pazarlama Projesi
Türkiye’de manda sayısı bakımından en fazla hayvana sahip olan Samsun’da üretilen süt, geleneksel yöntemler ile gerekli pazar oluşturulmadan sınırlı sayıda ürüne dönüştürülerek satılıyor. Bu durumda gerek üreticiye gerek tüketiciye potansiyele uygun fayda saylayamadığı gözlemleniyor. Manda Sütü İşleme, Üretim ve Pazarlama Projesi ile manda sütü ve ürünlerine ilişkin katma değer oluşturarak hem üreticilerin yetiştiriciliğe ilgisinin arttırılması hem de Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca TÜİK verilerine göre Türkiye’de manda varlığı açısından 1. sırada yer alan Samsun’un direk ve dolaylı yollardan tanıtımının sağlanması amaçlanıyor. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ortaklığında kalkınma ajansına sunulan Manda Sütü İşleme, Üretim ve Pazarlama Projesi kabul edildi. Firma tarafından manda sütü işleme ile ilgili makine ekipman Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ne teslim edilip, tesis üretime başladı. Proje desteği olarak toplamda 377 bin 600 TL kalkınma ajansı ve Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından ekipmanı sağlayan firmaya ödendi.

Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi
Proje ile Samsun’da ayrıştırılmış dişi jersey ırkı 7 bin 335 adet sperma alınıp, 6 bin 450 adet sperma dağıtımı gerçekleştirildi. Etçi ve kombine ırk boğaların spermaları ile suni tohumlama uygulamaları yaygınlaştırılarak kırmızı et üretiminde, canlı ağırlık ve karkas randımanında artış sağlanması ve yetiştiricilerin birim hayvandan elde ettiği gelirlerin artırılması, bölge ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlaması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde proje başlangıcı olan ocak ayı itibarıyla 336 adet tohumlama yapıldı.

Akdeniz Meyve Sineği ile Biyoteknik Mücadele Projesi
Akdeniz meyve sineği mücadelesinde kullanılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi finansal desteği ile 650 dekar alanda toplam 600 adet kitlesel yakalama amaçlı sarı tuzak dağıtımı 75 üreticilere dağıtıldı. Samsun’da biyolojik ve biyoteknik mücadele ile ilgili 8 köyde 75 üreticiye eğitim verildi. Son 3 yılda Türkiye’nin birçok ili Akdeniz meyve sineği ile ilgili sıkıntı yaşarken Samsun’da entegre mücadele çalışmalarıyla hiçbir meyve ürününde ekonomik zarar görülmedi. Yerleştirilen tuzaklarda ortalama 40 adet Akdeniz meyve sineği yakalandığı tespit edildi.

Aronia Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi
Aronia Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi çerçevesinde Çarşamba ilçesinde 10 dekar alana toplam 2000 adet aronia (1600 adet Viking, 400 adet nero) fidanı dikimi gerçekleştirildi. 2021 yılında bu alandan 2 yılda 600 kg ürün üretilip, ulusal zincir markete pazarlandı. 2022 yılı için Samsun'da 74 dekar alanda 16 bin 280 adet aronia fidanı dikimi projelendirildi.

Salep Üretimini Geliştirilmesi Projesi
Salep Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi çerçevesinde Samsun’da 13 ilçede (Bafra, Alaçam, Kavak, Havza, Asarcık, Ladik, Çarşamba, Terme, Canik, Atakum, İlkadım, Ayvacık, Vezirköprü) 30 köyde, 50 çiftçiye salep üretiminin desteklenmesi amacıyla 1250 kg salep yumrusu dağıtıldı. Projenin bütçesi 99 bin 800 TL hibe, 99 bin 800 TL üretici katkı bedeli olacak biçiminde toplam 199 bin 800 TL.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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