Samsun'da tarlada traktörden düşen bir kişi hayatını kaybetti

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Samsun'da tarlada çalışırken traktörden döşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Arıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Tüysüzoğlu (59) traktörü ile tarlada çalışırken traktörün üzerinden düştü. Ağır yaralanan şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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