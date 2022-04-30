Bayram öncesi emniyet kemeri vurgusu

Samsun’un Terme ilçesinde Kaymakam Metin Maytalman öncülüğünde “Bayramınız Kemerli Olsun” mottosuyla, araç sürücüleri bayram öncesi trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Türkiye genelinde “Bayramınız Kemerli Olsun” sloganıyla sürücülere emniyet kemeri vurgusu yapıldı. Samsun’un Terme ilçesinde ise Kaymakam Metin Maytalman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Karademir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, Şoförler Odası Başkanı Şuayip Akbulut ile polis ve jandarma ekipleri araç sürücülerini emniyet kemeri konusunda uyardı.



"Bayramınız kemerli olsun"

Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşacak yoğun trafiğe karşılık sürücüleri uyaran Terme Kaymakamı Metin Maytalman, “Araç sürücülerinin trafikte daha dikkatli olmaları ve bu dikkat sırasında da emniyet kemerini takmalarını ihmal etmemeleri konusunda bir farkındalık oluşturmak için ‘Bayramınız kemerli olsun’ mottosuyla sürücülerimize ve vatandaşlarımıza emniyet kemerinin önemini hatırlatıyoruz” dedi.

Etkinlikte, polis ve jandarma ekipleri araç sürücülerine bilgilendirme broşürleri dağıtarak bayramlarını kutladı.

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