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Canik'te 'madde bağımlılığı' konulu tiyatro 'Pembe Aslında Siyahtır' Canik'te sahneleniyor

İHA

Canik'te 'madde bağımlılığı' konulu tiyatro 'Pembe Aslında Siyahtır' Canik'te sahneleniyor

Canik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mayıs ayı etkinlik programları kapsamında, ‘madde bağımlılığı’ konusunun ele alındığı “Pembe Aslında Siyahtır” adlı tiyatro oyunu ilçedeki liselerde sahnelenmeye başlandı.
Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından dört gün boyunca sahnelenecek tiyatro oyunu ilk olarak 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. İstanbul Tiyatro Balans ekibinin sahnelediği oyun, madde bağımlılığının gençler, aileler ve toplum üzerinde meydana getirdiği büyük tahribatı gözler önüne serdi.

“Tüm bağımlılıkların önüne geçmeliyiz”
Tiyatro oyununu oldukça başarılı ve etkileyici bulduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, oyuncuları tebrik etti. Gençleri tüm bağımlılıkların esaretinden kurtarma çabası içinde olduklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, “Çağımızın en tehlikeli illeti bağımlılıktır. Madde bağımlılığıyla birlikte her türlü bağımlılığın önüne geçmemiz gerekmektedir. Sizlerin bu tür tuzaklara düşmeyeceğine inanıyorum. Fakat farkındalık ortaya koymak adına bu tehlikenin sürekli hafızalarda taze tutulmasına önem veriyoruz” dedi.

“Aile ve çevre ilişkinize özen gösterin”
Tiyatro oyununun sahneye konulması kararını isabetli bulduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerimizin bu tür tehlikelere düşmemeleri için günlük hayatlarında özellikle boş zaman ve manevi boşluğun oluşmamasına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Aile ilişkilerinin öneminden söz eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Sevgili gençler, bu tür tehlikelerden uzak durmak için birbirimizi uyaralım. Birbirimizin takipçisi olalım. Çevremize sahip çıkalım. Aile ilişkileri çok önemli. Ailemizle olan ilişkilere özen göstermeliyiz. Anne ve babamızın yaptığı uyarıları lütfen dikkate alalım” diye konuştu.

Başkan Sandıkçı’dan davet
Canik Belediyesi tarafından Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Pembe Aslında Siyahtır” adlı tiyatro oyunu dört gün boyunca ilçedeki farklı liselerde oynanacak. Oyun 14 Mayıs 2022 tarihinde Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde saat 13.30 ve 19.00’da iki seans olarak ilçe halkıyla buluşacak. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm gençleri ve velileri bu önemli oyunu izlemeye davet etti.

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