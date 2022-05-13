Evinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde yakalanan S.S.'nin evinde yapılan aramada satışa hazır 14 paket metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

Zanlı, mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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