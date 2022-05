Terme standı yoğun ilgi gördü

Samsun’a ait yöresel ürünler ve kent kültürünün tanıtıldığı İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen ‘Büyük Samsun Buluşması’nda Terme rüzgarı esti.

“Yenikapı'ya Gel”, “Samsun’u Gör” sloganıyla renkli görüntülere sahne olan 'İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yapılan 'Büyük Samsun Buluşması'nda Terme Belediyesi tarafından kurulan stant ziyaretçi akınına uğradı. Siyaset, sanat, spor, iş dünyası ve gurbetteki Samsunluların katıldığı etkinlikte Terme Belediyesi tarafından hazırlanan stant her yaştan ziyaretçiden yoğun ilgi gördü.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yapılan 'Büyük Samsun Buluşması'nda biz de Terme Belediyesi olarak yerimizi aldık. İlçemizin tanıtımı amacıyla kurduğumuz standımız katılımcılardan yoğun ilgi gördü. On binlerce kişiyi standımızda ağırlayarak ilçemizin marka değerlerini tanıttık. Biryandan gurbetteki hemşehrilerimizin memleket hasretini giderirken, İstanbullulara da ilçemizin hem yöresel lezzetlerini, hem kent kültürünü hem de marka değerlerimizi tanıttık” dedi.



20 bin kişiye ikram

Terme'nin marka değerlerinin tanıtımına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Bu tür etkinlikleri pirinci, pidesi, ticari araç satış üssü, kavak üretiminde ülke birincisi, denizi, turizmi, fındığı ve tarımsal makine üretimi ile marka şehir olan ilçemizin bu değerlerini daha da yukarı taşımak için ve tanıtmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu yıl için önceliğimizi en meşhur ürünümüz Terme pirincine verdik. Yaklaşık 20 bin misafirimize Terme'mizin meşhur pirincinden yapılan pilav ikram ettik. Yine ilçemizle özdeşleşen mısır çorbası ikramlarımız oldu. Her etkinlikte bir marka değerimizi ön planda tutarak, ilçemizin tüm marka değerlerinin tanıtımı için azami çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.



Gurbetteki Termelilere teşekkür

Etkinlik boyunca gurbetteki Temeliler tarafından hiç yalnız bırakılmadıklarını ifade ederek kendilerine teşekkür eden Başkan Kılıç, “Dört günlük organizasyon boyunca bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan Terme Dernekler Federasyonu (TERDEF) Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere, Samsun Dernekler Federasyonu (SADEF) Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, İstanbul’da faaliyet gösteren Termeli dernek başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, ziyaretleri ile bizleri onurlandıran tüm hemşehrilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bizleri misafir ederek büyük bir kadirşinaslık örneği sergileyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’e misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Bu büyük organizasyonla bizleri gurbetteki hemşehrilerimizle buluşturan Samsun Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve SAMKON’a ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

