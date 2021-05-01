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HaberlerGündemSamsun Valisi: Kısıtlama öncesi her gün en az 10 pozitif vaka sokaktaydı - Haberler
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Samsun Valisi Dağlı: Kısıtlama öncesi her gün en az 10 pozitif vaka sokaktaydı

29 Nisan'da başlayan kısıtlama öncesi her gün en az 10 pozitif vakanın sokakta dolaşırken yakalandığını belirten Samsun Valisi Dağlı, vaka sayılarında bir düşme yaşandığını, bu kısmi düşüşün rehavete sebep olmaması gerektiğini vurguladı.

Samsun Valisi: Kısıtlama öncesi her gün en az 10 pozitif vaka sokaktaydı - Haberler
"Kısıtlama öncesi her gün en az 10 pozitif vaka sokaktaydı"
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DHA

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kısıtlama öncesi her gün en az 10 pozitif vakanın sokakta dolaşırken yakalandığını belirterek, bu nedenle bir dönem vaka sayısında Türkiye'de ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi. Samsun ve kendileri için zor dönem geçirdiklerini anlatan Vali Dağlı, "Bunu halkımızın desteğiyle biraz da olsa stabil hale getirdik. Vaka sayılarında bir düşme yaşanıyor. Bu kısmi düşüş asla bizde rehavete sebep olmamalı; çünkü daha önce yaşadığımız bir rehavet neticesindeki acı tecrübeyi hepimiz gördük" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 17 günlük tam kapanma süreci ve koronavirüs vakaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı, "Halkımızın desteğiyle biraz da olsa stabil hale getirdik. Vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Bu kısmi düşüş asla bizde rehavete sebep olmamalı; çünkü daha önce yaşadığımız bir rehavet neticesindeki acı tecrübeyi hepimiz gördük. Düşüşlerde sürekliliği devam ettirebilmek için alınan kararlara ve hususlara uymak durumundayız. Vaka sayısında ilk sıralarda olduğumuz günlerde pozitif olup dışarıda dolaşan vatandaşlarımız vardı. Maalesef günlük 10´dan aşağı düşmüyor. Bu konuda duyarlılığımız devam ediyor. Vatandaşlarımız pozitif ve temaslı olanların dolaştığını görürse ekiplere ihbar etsinler" dedi.


Kentte kurallara uyan çok önemli kesim olduğunu kaydeden Vali Dağlı, "Maalesef uymayanlar da hala var. Kesinlikle muafiyetlere izin vermeyeceğiz; çünkü talimat da bu şekilde. Bu manada daha fazla artık vatandaşlarımız çıkamayacaklar. Dün ilk gün olması itibarıyla belki biraz algılanmadı belki de kendileri belge üretenler de oldu. 3 gün sonra belgeler özel sektör çalışanları için e-Devlet üzerinden alınacak. Bu 3 gün sonra çok da kolay olmayacak. İstismarların önüne bu şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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