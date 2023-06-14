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Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen E.B. hakkında çalışma yürüttü.

Kazımkarabekir Mahallesi Oduncu Sokak’ta yakalanan E.B’nin üzerinde 4,10 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Soruşturmanın devamında şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 102 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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