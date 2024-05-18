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        Samsunspor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Marius Mouandilmadji ile golü bulan Samsunspor puanını 43'e, Oğuz Aydın'la golü atan Alanyaspor ise puanını 51'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 20:59 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:59
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Karadeniz ekibine beraberliği getiren golü 60. dakikada Marius Mouandilmadji, konuk ekibin golünü ise 14. dakikada Oğuz Aydın attı.

        Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 43'e, Alanyaspor ise 51'e yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Samsunspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor ise evinde Antalyaspor'la karşılaşacak.

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