Samsunspor, Eyüp Aydın'ı kiraladı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Giriş: 12.09.2025 - 23:14 Güncelleme: 12.09.2025 - 23:14
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Eyüp Aydın'ın Galatasaray'dan bir yıl kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, 21 yaşındaki Eyüp Aydın'a kırmızı-beyazlı forma altında başarı dilendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ