Samsunspor tarafından oyunculardan Onur Eriş’in 1 yıllığına Eyüpspor’a, Recep Burak Yılmaz’ın da 1 yıllığına Manisa Futbol Kulübü’ne kiralanması konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlandığı duyuruldu. Konu hakkına yapılan açıklamada oyunculara yeni sezonda oynayacakları maçlarda başarılar dilendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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