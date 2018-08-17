San Luis De Quillota - Union Espanola maçı ne zaman?

Şili Premier Lig maçında San Luis De Quillota ile Union Espanola, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. 14 puanlı San Luis De Quillota 15. sırada bulunuyor, Union Espanola 25 puana sahip ve 8. sırada. San Luis De Quillota, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Union Espanola son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 368 kodlu maçta; İddaa oynayanlar San Luis De Quillota kazanırsa 2.25, beraberlik çıkarsa 3.00, Union Espanola sahadan galip ayrılırsa 2.35 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

San Luis De Quillota son haftadaki Universidad de Chile müsabasında 1-0 yenildi.

Union Espanola ise Audax Italiano karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

San Luis De Quillota, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 9 gol yedi.

Union Espanola, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Union Espanola 11 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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