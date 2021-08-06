Uzmanlar, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri bakımından değerlendirildiğinde 6 yaş ve sonrasının hedef odaklı bir spor için uygun zaman olduğunu ifade ediyor ve eğitimcilerden destek alınmasını tavsiye ediyor. Uzmanlara göre yaz tatili, çocukların dijital ortamlardan aktivitelere yönelmelerini sağlamak için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.



Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, çocukların gelişiminde sanat ve sporun önemine değindi ve ailelere tavsiyelerini paylaştı.



Aktiviteler çocukların ruh sağlığını olumlu etkiliyor



Çocukluk döneminde edinilen kazanımların çocukların yaşamlarında ileriki yıllardaki tutum ve davranışlarını belirlediğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, “Yapılan araştırmalar sanat, spor ve fiziksel aktivitelerin çocukların gelişimi üzerinde birçok olumlu etkisi olduğunu ortaya çıkardı. Bu aktiviteler çocukların özgüven kazanmalarına, sosyal becerilerinin gelişmesine, dünyayı keşfetmelerine, kendilerini tanımalarına fayda sağlayarak beden, zihin ve ruh sağlığını olumlu yönde etkiliyor.” dedi.



Aktivite seçiminde karar çocuğa bırakılmalı



Çocukların seçecekleri spor, sanat ve diğer aktivitelerin kendi tercihlerine bırakılması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Bu aktivitelerdeki öncelik çocuğun keyif alması, eğlenmesi ve kendisini iyi hissetmesi olmalı. Çocuklar belirli bir hobi edinmeden önce eğer mümkünse deneme derslerine katılarak farklı sanat ve spor türlerini denemeliler. Ebeveynler, çocukların seçeceği spor ve ya sanat dalı ile ilgili bilgi verebilir, yönlendirme yapabilir ancak kararı çocuk vermeli ve ebeveynler bu karara saygı duymalı.” ifadelerini kullandı.



Hedef odaklı sporlar için 6 yaş ve sonrası ideal



Okul öncesi dönemde çocukların hedefe yönelik bir spora başlamasının uygun olmayabileceğine dikkat çeken Ayşe Şahin, “Bu dönemdeki çocuklar için en iyi aktivite oyundur. Bu dönemde koşmak, parka gitmek, atlamak, zıplamak, tırmanmak, bisiklete binmek, müzik dinlemek, şarkı söylemek, müze gezmek ve benzeri etkinlikler çocukların gelişimini destekleyecektir. Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri bakımından değerlendirildiğinde 6 yaş ve sonrasının hedef odaklı bir spor için uygun zaman olduğunu söyleyebiliriz. Okul öncesi dönemde çocuklar resim, drama, müzik, sinema gibi birçok sanat dalını deneyimleyebilir ancak sanat dalına yönelik belirli teknikleri öğrenerek becerilerini geliştirecekleri dönem okul çağı dönemidir.” dedi.



Eğitimcilerden destek alınmalı



Çocukların her gün yaklaşık 1,5-2 saat hareket etmelerinin uygun olduğunu ifade eden Ayşe Şahin, “Ancak fiziksel aktiviteye dayalı kurslarda uzun ve yoğun programlardan kaçınılmalı. Sanat ve spor aktiviteleri için program oluştururken çocuğun gelişimini de göz önüne alan eğitimcilerden destek almak ve onların önerilerini dikkate almak önemli. Kursun ne kadar süreceği, programını nasıl etkileyeceği çocuğa önceden mutlaka anlatılmalı.” diye konuştu.



Yaz tatili bir fırsat olarak değerlendirilebilir



Günümüzde çocukların ve yetişkinlerin zamanlarının çoğunu, telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi medya araçları ile geçirdiğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, “İnternet ortamı ve sosyal medyada geçirilen zaman, çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bu uğraşları spor, sanat gibi aktivitelerle değiştirmek için yaz tatili bir fırsat olarak değerlendirilirse çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimi üzerinde oldukça olumlu gelişimler görülecektir.” dedi.