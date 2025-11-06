Sanat tarihinin dönüm noktaları BlackBox’ta

Habertürk
        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının ana mekânı BlackBox, Kasım ayında sinemadan edebiyata, resimden arkeolojiye uzanan zengin bir program sunuyor. Öncü kadın sanatçıların hayatları, tarihi apartmanların gizemleri ve sanat tarihinin dönüm noktaları da bu ay BlackBox'ta konuşuluyor. İşte Kasım ayı programı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:55
        KADINLARIN GÖZÜNDEN SANAT

        İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonundaki kadın sanatçılara odaklanan “Kadınların Gözünden” seminerlerinin yeni etkinliğinde öncü kadın ressamlarımızdan Mihri Hanım konuşulacak. Modern portre ve natürmortlarıyla öne çıkan, kadınların kurumsal sanat eğitimine erişiminde belirleyici bir rol üstlenen Mihri Hanım’ın konu edileceği etkinlik Doç. Dr. Seda Yavuz’un anlatımıyla 13 Kasım Perşembe 18.00’de düzenlenecek.

        Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz serisinde sıradışı bir yaşam öyküsünün peşine düşülecek: Beyoğlu’ndaki Hollanda Konsolosluğu’nda dünyaya gelen Odette Keun, işgal yıllarında İngilizler tarafından İstanbul’dan Sivastapol’e sürülür. Tanıyanların mücadeleci bir sosyalist, avangard bir feminist, uçarı bir yazar olduğunu söylediği Kaun, Fransız Gizli Servisi tarafından fişlenir. 21 Kasım Cuma 18.00’da düzenlenecek etkinlikle, Keun’un Tiflis’ten Paris’e uzanan özgün hayat öyküsü mercek altına alınacak.

        YAN YANA KONFERANSLARI’NDA EREN VE BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisinden hareketle hazırlanan, serginin odağındaki sanatçı çiftler Melahat-Eşref Üren ile Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun hayatları ve eserlerinin sanat tarihimizdeki yansımaları ele alan “Yan Yana Konferansları”nda bu ay Eren Eyüboğlu’nu, serginin küratörlerinden Ömer Faruk Şerifoğlu anlatacak. 22 Kasım Cumartesi 14.00’te gerçekleşecek konferans, “Aramızda Bir Şey Var – Eren Eyüboğlu” başlığını taşıyor.

        Bu sergiden ilhamla düzenlenen bir diğer etkinlik, “Bedri Rahmi Eyüboğlu: Sanata Adanmış Bir Yaşam” başlıklı konferans olacak. 14 Kasım Cuma saat 14.30’da başlayacak konferansta, Eyüboğlu’nun asistanı, ressam Aydın Ayan, sanatçının sanat yaşamını derinlemesine inceleyecek.

        İSTANBUL’UN SAKLI HİKÂYELERİ

        Gazeteci ve yazar Nilay Örnek ile İstanbul sokaklarında apartman dedektifliğine çıktığımız “Her Umut Ortak Arar” dizisinde, tarihi apartmanların izini sürmeye devam! 8 Kasım Cumartesi 14.00’teki “Şarkılar Seni Söyler” başlıklı konuşmada, müzisyenlerin yaşadığı apartmanlar ele alınacak.

        Kültür-sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğündeki İstanbul Hafızası buluşmaları devam ediyor. İstanbul’da yaşayan, üreten ve eserleriyle şehre ilham veren sanatçıların ağırlandığı sohbetlerin 15 Kasım Cumartesi günü konuğu, başarılı oyuncu Ülkü Duru olacak. Saat 15.00’te başlayacak sohbette Duru, doğup büyüdüğü İstanbul’u anlatacak.

        Levent Erden ile Zahiri Hakikat, 26 Kasım Çarşamba 18.30’da BlackBox’ta. Katılımcılar, Erden’in rehberliğinde teknolojisiz dönemlerin “Kim, Nerede, Ne ile, Ne Yapıyor?” oyununu birlikte yeniden yorumlarken, aynı zamanda sanal gerçekliğin miş’li geçmiş zamanında ilerleyecek; hep birlikte dokunacakları, daha önce hiç duyulmamış ve yalnızca o anın içinde var olabilecek anlatıların parçası haline gelecekler.

        SANATIN KATMANLARI

        Tarihi, sosyolojiyi, felsefeyi ve mitolojiyi heykeller üzerinden dinleyicilere anlatan Havva İşkan ile Çağlar Arasında Yolculuk konuşmalarının Kasım başlığı “Dönüşüm Binyıllarında Heykel ve İnsan” olacak. 12 Kasım Çarşamba 18.00’da düzenlenecek etkinlikte, tarım devrimiyle yerleşik yaşama geçilen Anadolu’da ilk kentlerin ortaya çıkmasıyla başlayan büyük dönüşüm Demirçağ’a kadar takip edilecek.

        Ayşegül 20. Yüzyılda serisinde, yazar ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez her ay farklı bir dönemin etkili sanat akımlarını, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerle birlikte ele almayı sürdürüyor. 16 Kasım Pazar 14.00’te düzenlenecek etkinlik, “Ayşegül 1930’larda” başlığını taşıyor.

        Görmenin Halleri dizisi, sanat tarihini, görsel sanatlarla kesişen tema ve kavramlarla birlikte ele alıyor. Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal’ın anlatımıyla 19 Kasım Çarşamba 18.00’de düzenlenecek “Sanatta Eğlence” başlıklı etkinlikte, dünya ve Türkiye sanatındaki farklı eğlence tasvirlerine odaklanılacak ve insanın yaşamla kurduğu ilişkinin yansımaları tartışılacak.

        BlackBox’un yeni etkinliklerinden Yönetmenlerin Yönetmenleri söyleşileri, gazeteci Emrah Kolukısa’nın moderatörlüğünde başlıyor. 28 Kasım Cuma 18.00’de düzenlenecek ilk etkinlikte, “O da Bir Şey mi?” adlı filmiyle adından söz ettiren usta yönetmen Pelin Esmer, İran sinemasının dünyaca ünlü ismi Abbas Kiarostami’nin kendisi için önemini, sinemasından hangi açılardan etkilendiğini, unutamadığı sahneleri ve bir sinemacı olarak felsefesinin ipuçlarını paylaşacak.

        Opera yönetmeni Figen Ayhan ile Sanatın Başka Tarihi konuşmaları, her bölümde dünya sanat tarihinin klasik dönemsel sınıflandırmasını takip ederek, sanatçının sanatı aracılığıyla insana ve hayata bakışını tartışıyor. 30 Kasım Pazar 14.00’teki etkinlikte Barok dönem ve bu dönemin güç ve ihtişam arayışında ideal bir figür olarak görülen Herkül temsilleri konuşulacak.

        BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi danışmasından temin edebilirsiniz

