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'Sanat ve Teknoloji' Akbank Sanat'ta

Akbank Sanat’ın güncel sanat üretimlerini kökten etkileyen yapay zekâ sanatı, dijital sanat üretimleri ve buna olanak sağlayan yeni sistemler ve yeni medya kültürü gibi konuların inceleneceği yeni konferans serisi “Sanat ve Teknoloji” 4 Ocak'ta başlıyor.

'Sanat ve Teknoloji' Akbank Sanat'ta
HABERTURK.COM

Akbank Sanat’ın güncel sanat üretimlerini kökten etkileyen yapay zekâ sanatı, dijital sanat üretimleri ve buna olanak sağlayan yeni sistemler ve yeni medya kültürü gibi konuların inceleneceği yeni konferans serisi “Sanat ve Teknoloji” Ocak ayında başlıyor.
Moderatörlüğünü Gözde Mutluer’in üstleneceği seride; blok zincir, dijital kültürün yeni aracıları Wombo Dreams, DALL-E gibi yapay zekâ uygulamaları, sanatta yeni bir mülkiyet ve değer olgusunu ortaya çıkaran NFT’ler ve kripto sanat, video oyunlarının sanat eseri olarak kabulü ya da ayrı bir disiplin olarak sanat eseri kabul edilemeyişi konusundaki diyaloğa yeni bir perspektif getiren Machinima’lar, dijital bir evrenin kapısını aralayan metaverse kavramı, bu alanlarda yazan, çizen ve üreten konuklarla birlikte ele alınıyor.



Ocak ayında başlayıp Nisan ayına kadar devam edecek konferans serisi her ayın ilk Çarşamba günü Akbank Sanat’ın Çok Amaçlı Salon’unda ücretsiz olarak izlenebilecek. Ayrıca konferansın video ve ses kayıtları Akbank Sanat Youtube/Spotify kanallarında sanatseverlerle buluşacak.
Sanat ve Teknoloji konferans serisinin Gözde Mutluer’in moderatörlüğünü üstleneceği ilk etkinliği Bager Akbay ve Selçuk Artut katılımıyla 4 Ocak Çarşamba günü Akbank Sanat Beyoğlu’nda gerçekleşecek.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere katılım 120 kişi ile sınırlı olup etkinlik giriş davetiyeleri etkinlikten 1 saat öncesinden Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.

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