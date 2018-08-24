Toron Karacaoğlu
Fiskos
Haberler > Fiskos > Sanatçı Toron Karacaoğlu, Altınoluk'ta son yolculuğa uğurlandı! Toron Karacaoğlu kimdir? - Magazin

Sanatçı Toron Karacaoğlu, Altınoluk'ta son yolculuğa uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlık evinde yaşamını yitiren yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu (87), Altınoluk Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Karacaoğlu'nun cenazesi, Altınoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi

24.08.2018 - 17:42 | Güncelleme: DHA

DHA'nın haberine göre, 'Karamurat' ve 'Malkaçoğlu' rollerini canlandıran Cüneyt Arkın ile birçok sanatçıya seslendirme yapan Toron Karacaoğlu için Altınoluk Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene eşi Nurten Karacaoğlu, oğlu Ata Tamer Karacaoğlu ve yakınları ile Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, Süha Uygur ve sanat camiasından çok sayıda arkadaşı katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazında, Toron Karacaoğlu için helallik istendi, dualar okundu.



USTA SANATÇI ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Karacaoğlu'nun tabutu omuzlarda, alkışlar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Toron Karacaoğlu'nun cenazesi, götürüldüğü Altınoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.



ZİHNİ GÖKTAY: TÜRK TİYATROSUNUN BAŞI SAĞ OLSUN

Cenaze törenine katılan tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, "Her ölüm, erken ölümdür. Toron Karacaoğlu, benim 50 yıllık ağabeyim, arkadaşım ve çok iyi bir dostum. İyi bir hocaydı bizler için. Çok şey öğrendik kendisinden, feyzaldık. Disipliniyle bilgisiyle tiyatroya olan saygısıyla bize çok örnek oldu. Onun izinden yürümeye gayret edeceğiz bundan sonra. Mekanı cennet olsun. Geride kalan kederli ailesine ve hepimize başsağlığı olsun. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun" diye konuştu.

TORON KARACAOĞLU KİMDİR?

Toron Karacaoğlu, 20 Ağustos 1931 tarihinde Bursa, Mudanya’da doğdu. 3 sene İstanbul Belediye Konservatuarı’nda eğitim aldı. Askerliğini yapıp geldikten sonra 1954 yılında Şehir Tiyatroları sınavını kazanıp bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu.



CÜNEYT ARKIN'IN SESİ OLMUŞTU...

Sinemaya dublaj ile başladı. Hem tiyatro, hem seslendirme, hem radyo çalışmalarını birlikte yürüttü. Sinema ve dizi filmlerde oynamanın yanı sıra dublaj çalışmaları da yapan Toron Karacaoğlu, çoğunlukla Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi gibi filmlerde Cüneyt Arkın‘ı seslendirdi ve çok sayıda tiyatro, dizi ve sinemada rol aldı.



GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.