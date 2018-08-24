DHA'nın haberine göre, 'Karamurat' ve 'Malkaçoğlu' rollerini canlandıran Cüneyt Arkın ile birçok sanatçıya seslendirme yapan Toron Karacaoğlu için Altınoluk Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene eşi Nurten Karacaoğlu, oğlu Ata Tamer Karacaoğlu ve yakınları ile Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, Süha Uygur ve sanat camiasından çok sayıda arkadaşı katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazında, Toron Karacaoğlu için helallik istendi, dualar okundu.





USTA SANATÇI ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Karacaoğlu'nun tabutu omuzlarda, alkışlar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Toron Karacaoğlu'nun cenazesi, götürüldüğü Altınoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.





ZİHNİ GÖKTAY: TÜRK TİYATROSUNUN BAŞI SAĞ OLSUN

Cenaze törenine katılan tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, "Her ölüm, erken ölümdür. Toron Karacaoğlu, benim 50 yıllık ağabeyim, arkadaşım ve çok iyi bir dostum. İyi bir hocaydı bizler için. Çok şey öğrendik kendisinden, feyzaldık. Disipliniyle bilgisiyle tiyatroya olan saygısıyla bize çok örnek oldu. Onun izinden yürümeye gayret edeceğiz bundan sonra. Mekanı cennet olsun. Geride kalan kederli ailesine ve hepimize başsağlığı olsun. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun" diye konuştu.

TORON KARACAOĞLU KİMDİR?

Toron Karacaoğlu, 20 Ağustos 1931 tarihinde Bursa, Mudanya’da doğdu. 3 sene İstanbul Belediye Konservatuarı’nda eğitim aldı. Askerliğini yapıp geldikten sonra 1954 yılında Şehir Tiyatroları sınavını kazanıp bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu.





CÜNEYT ARKIN'IN SESİ OLMUŞTU...

Sinemaya dublaj ile başladı. Hem tiyatro, hem seslendirme, hem radyo çalışmalarını birlikte yürüttü. Sinema ve dizi filmlerde oynamanın yanı sıra dublaj çalışmaları da yapan Toron Karacaoğlu, çoğunlukla Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi gibi filmlerde Cüneyt Arkın‘ı seslendirdi ve çok sayıda tiyatro, dizi ve sinemada rol aldı.







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