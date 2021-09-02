AA

Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta başlayan ve büyüyerek 10. Blok'a da sıçrayan yangınla ilgili olay yeri incelemesi sürüyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini sürdürürken yanan bazı iş yerlerinin sahipleri ve çalışanlar, olay yerindeki incelemeleri takip ediyor.

"KOMŞUMUZUN ALEV TOPU ŞEKLİNDE SAĞA SOLA KOŞUŞTUĞUNU GÖRDÜM"

Yangın sırasında ağır yaralanarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Siracettin Yılmaz'ın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Sanayi sitesi çalışanlarından görgü tanığı Şahin Debkici, çalışırken dükkanın içerisinden dışarıda büyük bir alev gördüğünü söyledi.

Debkici, olay sonrası dışarı çıktığını belirterek, "Komşumuzun (Siracettin Yılmaz) alev topu şeklinde sağa sola koşuştuğunu gördüm. Arkasından biri hortumla su tutuyordu. 'Su tutma, su tutma' diye haykırdım. Ben bağırınca yukarıdakiler duymuş. Ben içeriden koştum örtüyü aldım, arkadaşa sarıldım. Benim dükkanın önünde, arabanın arka kısmında söndürdük." diye konuştu.

Yangına müdahale etmeye çalıştığını dile getiren Debkici, "Komşunun arabasına doğru alev gidiyordu, söndürmek için müdahale ettim." dedi.