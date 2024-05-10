TÜİK mart ayı sanayi üretim endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi martta yıllık bazda yüzde 4.3 yükseldi. Aylık olarak ise yüzde 0.3 geriledi. Böylece sanayi üretiminde Kasım 2023'ten bu yana ilk aylık daralma kaydedildi.

Sanayinin alt sektörleri madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5.1 yükseldi.

Aylık olarak bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0.2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1.5 azaldı.