AA

Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünden 2016 yılında mezun olan Mübeccel Sinem Elbir, marangozluk yapan babasının yanında çalışmaya başladı.

Babasının iş yerinde mesleğin inceliklerini öğrenen Elbir, bu süreçte kendi işini kurmaya karar verdi.

Girişimci genç kadın, babasından aldığı cesaretle geçen yıl kapı üretimi için KOSGEB'e başvurdu.

KOSGEB'den 110 bin lira destek alan Elbir, Aydın 1. Sanayi Sitesi'nde kapı imalathanesi dükkanını açtı. İmalathane için gerekli tüm makineleri temin eden Elbir, 3 kişiye de istihdam sağladı.

Her sabah tutkunu olduğu motosikletiyle iş yerine gelen genç kadın, önlüğünü giyip tezgahın başına geçiyor. Kimi zaman makinelerle kapı kesen Erbil, çekiçle de düzeltme işlemini yapıyor.

Dükkanına gelen ürünleri işçilerle indiren Elbir, kullandığı forkliftle kapıları taşıyor.

Siparişlere yetişmek için belirli dönemlerde gece de mesai yapan Elbir'in hedefi, fabrikalaşıp kadınlara da istihdam sağlamak.

Kısa sürede sanayide tanınan "Mübeccel Usta" çalışma azmiyle dikkati çekiyor.

Elbir, AA muhabirine, küçüklüğünden beri babasının yanına gittiği için sanayi ortamına alışık olduğunu belirtti.

Mesleğinin erkek işi olarak görüldüğünü aktaran Elbir, "Severek çalıştığım için çok mutluyum. Bence hiçbir iş 'erkek kadın' diye ayrılmamalı. Normalde bakıldığında evet erkek işi ama ben bu işi yapıyorum ve seviyorum. Yıllarca yapmayı istiyorum. Yoruluyorum ama her işin bir yorgunluğu oluyor. Kadın isterse her işi yapabilir. Yeter ki bunu kafasına koysun ve 'yapmak istiyorum' desin." dedi.

Müşterilerin bazen kendisine "yetkili nerede" diye sorduklarını, "yetkili benim" dediğinde şaşırdıklarını anlatan Elbir, "Bu kapıları siz mi yapıyorsunuz' diyorlar. Sonra beni tebrik ediyorlar. Tozun toprağın içinde yağ kokuyoruz ama ben çok mutluyum. Sanayide herkes benim ağabeyim gibi. Bana da çok destek veriyorlar. Yanımda şu anda 3 erkek çalışıyor. Bundan sonraki hedefim daha fazla büyüyüp kadınlarımıza bu işi öğretip beraber bir şeyler yapmak. Fabrika kurup kadınlara da istihdam sağlamak istiyorum. Koronavirüs olunca işlerim yavaşlayacak diye çok korktum ama benim işlerim daha da arttı. Şu anda işleri yetiştiremiyorum." diye konuştu.

KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger de genç kadının aldığı hibeyle iş hayatını başarılı bir şekilde sürdürmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.