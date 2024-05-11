Sandık görevlisi ücretleri yattı mı? YSK Seçim paraları ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı?
Yerel seçim sonrası sandıklarda görevlendirilen vatandaşlar seçim sandık görevli ücretleri ödeme tarihleri araştırması yapıyor. Seçim görevli ücretleri ödemeleri geçtiğimiz yıllarda illere göre farklı tarihlerde yatırılmıştı. Mayıs ayının gelmesiyle seçim paralarının yatacağı tarih için gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Peki Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatar?
Seçim sandık görevli paraları, 31 Mart yerel seçimlerde görev alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sandık görevlisi ücretlerinin, mayıs ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor. Peki Seçim paraları ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı?
SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.
Sandık görevlisi ücretlerinin, mayıs ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.
SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşeceği, ödemelerin elden yapılmayacağı biliniyor.
SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2024
Sandık görevlerilerin, 2024 belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacağı, yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.
Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor.
2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.
Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Bina sorumlularına 2.936 TL, partili üyelere ise 696 lira ödenecek.
MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?
Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.