Sandık Kokusu son bölümde neler oldu? Sandık Kokusu 36. bölüm izle
Show TV'nin başarılı dizilerinden Sandık Kokusu dün akşam yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar için bölüm, siteye yüklendi. İşte, Sandık Kokusu 36. bölümde yaşananlar ve yeni bölümü izleyebileceğiniz link...
Dün akşam ekranlara gelen Sandık Kokusu 36. bölüm yine seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Yeni bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için bölüm siteye yüklendi. İşte, Sandık Kokusu 36. bölümde yaşananlar ve son bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sandık Kokusu’nun 36. Bölümünde; Hande’nin onu aldattığını öğrenen Reha, ne yapacağını bilmez halde eve gider.
SANDIK KOKUSU SOM BÖLÜM ÖZETİ
Hande, iddiaları yalanlayıp iftira olduğunu söylese de Reha ona inanmaz.
Türkan’a kahve içmeye giden Filiz, Gülnaz’ın da orada olduğunu görünce kafasından aşağı kaynar sular boşalır.
Gülnaz, Filiz’in suyuna gitmeye çalışırken yalanı ortaya çıkan Türkan’ın eli ayağı birbirine dolaşır.
Kıvanç, Ceyda’nın onu sıkboğaz etmesinden bunalınca ilişkisini bitirme kararı alır. Ancak Ceyda’nın, Irmak’ın tavsiyesi üzerine böyle davrandığı ortaya çıkar.
Böylelikle Kıvanç, Irmak’a bir oyun oynamaya karar verir. Bora ve Karsu arasındaki çekimi fark eden Zeynep (Bora’nın kuzeni), bu konuyu Bora’yla konuşmaya karar verir.
Uzun zamandır Bora’dan haber alamayan Ayça, ilgisizliğinin sebebini kuzeninin gelmesine bağlar ve rahat bir nefes alır.
Irmak ve Karsu telefonda dertleşirken Karsu, Bora ile ilgili hislerini anlattığı sırada Bora’nın orada olup her şeyi duyduğunu görür.
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
Dün akşam ekranlara gelen Sandık Kokusu 36. bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.