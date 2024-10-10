'Sandık Kokusu'nun 30'uncu bölümü, Karsu'nun büyük bir mücadele içinde olduğu, duygusal anlarla dolu bir bölüm olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Bu bölümde Karsu, çocuklarıyla yaşadığı zorlu yüzleşmeler, ihanetler ve sonunda aldığı kararlarla izleyicileri derinden etkiledi.

Dizinin yeni bölümü; ABC1 20+’da 4.23 izlenme oranı 11.84 izlenme payı, Total’de 3.60 izlenme oranı 10.77 izlenme payı, AB grubunda ise 3.33 izlenme oranı 10.43 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da büyük ilgi gören dizi, #SandıkKokusu etiketiyle dört saat boyunca TT listesinde kalmayı başardı ve birçok olumlu yorum aldı.

REKLAM 30'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Karsu, Kıvanç ve Irmak adliyeden çıktıktan sonra Can'ın ihanetini keşfetti ve onu takip etmeye karar verdi. Can'ın Reha ile olan iş birliği, Karsu'nun çocuklarını geri alma mücadelesini karmaşık bir hale getirdi. Karsu, çocuklarıyla konuşmak için Reha'nın evine gitti. Ancak Reha'nın manipülasyonları çocuklarını Karsu'ya karşı çevirdi ve Karsu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Karsu, tüm çabalarına rağmen çocuklarını kazanamayacağını anladı ve onları Reha'ya bıraktı. Karsu, Can ile Reha’yı yakaladı;

Karsu, Reha’nın evini bastı; Karsu, işine geri dönme kararı alarak Bora ile daha fazla etkileşimde bulundu. Bora, Karsu’ya destek olurken, ikili arasındaki ilişki de derinleşmeye başladı. Ayça, sosyete içinde yer edinmek için çeşitli hareketler yaptı. Bora’ya yakınlaşmaya çalışırken, kendi sosyal çevresini genişletmek için harekete geçti. Bora’nın katıldığı bir davete giden Ayça, Hint dansı yaparak Bora’yı etkilemeye çalıştı. Bu durum Karsu’yu kıskandırdı. REKLAM Ayça’nın zengin numarası yaptığı anlar;

Ayça’nın sürpriz Hint dans şovu; Karsu‘ya duygusal yakınlaşma yaşayan Bora buna engel olmak için Ayça’ya 41 adet beyaz gül yolladı. Reha’nın aldığı evi Hande’nin üzerine yapmaması Hande’nin sinirlerini bozdu. Hasta olduğu için okula gitmeyen Deniz’e bağırdı ve Deniz evden kaçtı. Deniz’in evi terk ettiği final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI Filiz’in Gülnaz’la olan sınavı sürerken; Karsu, Ayça’yı içten içe kıskanıyor ama bunu belli etmemeye çalışıyor. Bu sırada Reha ve eşi arasında bir tartışma çıkıyor. Evden kaçan Deniz, annesi Karsu’ya ulaşırken, tüm bu gelişmelerin ardından Reha’nın, Karsu ile konuşmak için eve gelmesi dikkat çekiyor.

REKLAM Sandık Kokusu’nun 31. Bölüm Tanıtımı; Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.