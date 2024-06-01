'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım

SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını; Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda; Nezaket Coşkun'un oturduğu, 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

REKLAM

24'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atilla’nın gitmeden evvel babası ve Mert’le aralarını düzeltmeleri için ayrı ayrı yaptığı konuşma sonrası Hasan bir adım attı ve Mert, Hasan’ın yanına taşındı. Estetik doktoru Serdar’ın yanında çalışmaya başlayan Filiz, gördüğü kötü muameleye daha fazla dayanamayıp istifa etti. Filiz’i yüzü asık gören Hasan ise Filiz’e Atilla’nın kafesini işletmeyi teklif etti ve Filiz bu teklifi kabul etti. Kitapçıyı devralan Hülya ise Filiz ve Hasan’ı kıskandığından aralarını bozmak için hamleler yaptı. Reha, çocukların okulunu değiştirdi ve bunu öğrenen Karsu, Filiz’in de desteğiyle çocukların evinin ve okulunun yeni adresini öğrenebilmek için Hasan’dan yardım istedi. Çocuklara bakmaktan bunalan Hande, Reha’nın evde olmadığı zamanlarda Deniz ve Selin’e kötü davranmaya başladı. Karsu, Hasan’ın yardımıyla çocukların yeni okulunda yemekhanede işçi olarak işe başladı.

REKLAM