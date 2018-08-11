Sangju Sangmu - FC Seoul maç önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Sangju Sangmu, 12 Ağustos 2018 Pazar günü FC Seoul takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Sangju Sangmu 26 puanla 9. sırada, FC Seoul 26 puanla 8. sırada bulunuyor. Sangju Sangmu son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Seoul, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 611. İddaa'da Sangju Sangmu kazanır 3.10, berabere biter 3.00, FC Seoul kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Sangju Sangmu son haftadaki FC Seoul müsabasında 0-1 yenildi.
FC Seoul ise Sangju Sangmu karşılaşmasında 0-1 kazandı.
Sangju Sangmu, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 12 gol yedi.
FC Seoul ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Seoul, 9 gol atarken 10 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER