Şanlıurfa'da 5 katlı bina boşaltıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde yer alan 40 yıllık 5 katlı Saray Apartmanı'nın dün gece kolonlardan çatırtı sesleri geldiği iddia edildi.

Binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler ilk olarak içeride bulunanlar tahliye ederken, doğal gaz hattı kesildi ve bina önünde park eden araçlar kaldırıldı.

Ardından güvenlik şeridi çekilerek bina çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binada oturanlar geceyi yakınları ile komşularının yanında geçirdi.

Sabah saatlerinde AFAD ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde binanın kolonlarında çatlak veya hasar tespit edilmediği öğrenildi. Hazırlanacak raporun ardından bina sakinlerinin evlerine dönüp dönemeyeceği belirleneceği kaydedildi.

Mahallelilerden Salih Çoban, alt kattaki komşunun kolonlardan gelen sesler gelmesi üzerine durumun fark edildiğini belirterek, "Bina sakinleri içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini duyurdu. Bunun üzerine tedbir amaçlı durumu polise bildirdik. Polis, AFAD ve zabıta ekipleri kısa sürede geldi ve bina boşaltıldı. Bu sabah ekipler kontroller yaptı; bina sakinlerine evlerine dönüp dönemeyeceklerine dair bilgi verileceklerini belirterek buradan ayrıldılar" dedi.