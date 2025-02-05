Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da 5 katlı bina boşaltıldı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa’da kolonlarından ses gelen 5 katlı bina boşaltıldı

        Şanlıurfa'da, 40 yıllık 5 katlı bina, kolonlarından çatırtı sesleri geldiği ihbarı üzerine tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 5 katlı bina boşaltıldı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde yer alan 40 yıllık 5 katlı Saray Apartmanı'nın dün gece kolonlardan çatırtı sesleri geldiği iddia edildi.

        Binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ilk olarak içeride bulunanlar tahliye ederken, doğal gaz hattı kesildi ve bina önünde park eden araçlar kaldırıldı.

        Ardından güvenlik şeridi çekilerek bina çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binada oturanlar geceyi yakınları ile komşularının yanında geçirdi.

        Sabah saatlerinde AFAD ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

        Yapılan kontrollerde binanın kolonlarında çatlak veya hasar tespit edilmediği öğrenildi. Hazırlanacak raporun ardından bina sakinlerinin evlerine dönüp dönemeyeceği belirleneceği kaydedildi.

        Mahallelilerden Salih Çoban, alt kattaki komşunun kolonlardan gelen sesler gelmesi üzerine durumun fark edildiğini belirterek, "Bina sakinleri içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini duyurdu. Bunun üzerine tedbir amaçlı durumu polise bildirdik. Polis, AFAD ve zabıta ekipleri kısa sürede geldi ve bina boşaltıldı. Bu sabah ekipler kontroller yaptı; bina sakinlerine evlerine dönüp dönemeyeceklerine dair bilgi verileceklerini belirterek buradan ayrıldılar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Şanlıurfa Haberleri
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor