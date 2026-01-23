Habertürk
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

        23.01.2026 - 20:20
        Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
        Mehmet Reşit Bal (34) kontrolündeki otomobil, Gürgelen Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Huriye Bal (31), Halime Nur Bal (10), Fatma Gül Bal (8), Ömer Halis Bal (6), Ahmet Emin Bal (5), İsa Bal (2), bebek Meryem Bal ve Fatma Kahraman (20) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Halis Bal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: AA

