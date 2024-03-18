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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da 'muhtarlık' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        Şanlıurfa'da 'muhtarlık' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        Şanlıurfa Harran'da muhtarlık seçim sürecine ilişkin anlaşmazlık yaşayan iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili mahalle muhtarı dahil 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 07:02 Güncelleme: 18.03.2024 - 07:03
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        Şanlıurfa'da 'muhtarlık' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin mahalle muhtarı dahil 4 kişi gözaltına alındı.

        Ortakonacık Mahallesi'nde dün iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili yaşanan kavgada Ali Kiraz ile H.K. ve T.D silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Kiraz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Harran ilçesine bağlı Ortakonacık Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde 3 kişi yaralanmış ve Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Yaralı kişilerden A.K. kaldırıldığı hastanede vefat etmiş olup H.K. ve T.D. isimli yaralıların ise hayati tehlikesi devam etmektedir. Olayın failleri olduğu değerlendirilen mahalle muhtarı M.K. ile diğer şüpheliler A.K, H.K. ve H.D. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır."

        GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alındığı kaydedilen açıklamada, "Mahalli idare seçimlerinin ilimizde huzur ortamında gerçekleştirilebilmesi için güvenlik birimlerimizin büyük bir titizlikle gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtarlık seçimleri olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların da hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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