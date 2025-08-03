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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 18:36 Güncelleme: 03.08.2025 - 18:36
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        Sulama kanalına giren çocuk boğuldu
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        15 yaşındaki Tuncay Yayla, 3 arkadaşıyla serinlemek için Kırsal Akçamescit Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına girdi.

        Kanaldan bir süre sonra çıkan arkadaşları, Yayla'nın gözden kaybolduğunu fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Yayla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

        Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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