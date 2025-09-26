Habertürk
        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 18:12 Güncelleme: 26.09.2025 - 18:12
        İsmail A. idaresindeki plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Minibüste, Adıyaman'da tarlalarda çalıştıktan sonra Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.

        #Şanlıurfa
        #haberler
