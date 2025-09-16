Habertürk
        Şanlıurfa'da yük asansörü düştü: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da yük asansörü düştü: 4 yaralı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde inşaat halindeki binada halatı kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 02:37 Güncelleme: 16.09.2025 - 02:38
        Şanlıurfa'da yük asansörü düştü: 4 yaralı
        Bozova ilçesine bağlı kırsal Killik Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binada, içinde 4 kişinin bulunduğu yük asansörü, halatının kopması sonucu 2. kattan düştü.

        AA'nın haberine göre; asansörde bulunan Zeliha ve Arif A. ile Halise S. ve Fatma Ç. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #Şanlıurfa
        #haberler
        #Bozova
        #Son dakika haberler
