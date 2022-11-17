Şanlıurfa´da, trafodaki patlama kamerada

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da aşırı yüklenme sonucu trafoda peş peşe patlama meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eyyübiye Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama oldu. Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar mahallede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Havai fişek görüntüsünü andıran patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-11-17 12:54:52
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