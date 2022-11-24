12 yaşındaki Cihan, tarlada ölü bulundu

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da Cihan Akyılmaz'ın (12), tarlada tüfekle göğsünden vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Hilvan ilçesine bağlı Ustahasan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla tarlaya gelen ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Cihan Akyılmaz'ın cansız bedenini buldu. Göğsünden vurulduğu tespit edilen Akyılmaz, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-11-24 14:10:09



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