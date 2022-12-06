Yenge katili, çocuklarını görmeye gelince yakalandı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da ocak ayında yengesi Nesibe Alas'ı (30), tabancayla vurarak öldüren Sinan Alas (36), çocuklarını görmeye geldiği evinde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 20 Ocak 2022 tarihinde Süleyman Şah Mahallesi´nde meydana geldi. Eşi yaşamını yitiren, 5 çocuğuyla birlikte yaşayan Nesibe Alas, evinde tabancayla ensesinden vuruldu. Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan Alas ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Silah seslerini duyup gelen komşuları, Nesibe Alas´ı kanlar içinde buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nesibe Alas´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yakınlarının ifadesine başvuran polis, Alas´ın eşinin 5 yıl önce cinayete kurban gittiğini, kendisinin de miras nedeniyle kayınbiraderi Sinan Alas tarafından öldürüldüğünü saptadı.

POLİS, EVİN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Polis, olayın ardından Sinan Alas'ın kaçtığını tespit etti. Alas´ın ailesini ziyarete gelme ihtimali üzerine, polis evin çevresinde önlem aldı. Aylar süren bekleyişin ardından dün gece çocuklarını görmek için eve gelen Sinan Alas, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, suçlamaları reddeden Alas, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-12-06 15:33:27



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