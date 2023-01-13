Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA merkezli 7 ildeki operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ adına intihar eylemi planladıkları belirtilen 7 şüpheliden 4´ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar eylemlerinde bulunabileceği belirtilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar´da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4´ü tutuklandı, 2´si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü de serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-01-13 10:45:33
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