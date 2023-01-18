Düştüğü sulama kanalında boğuldu

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, sulama kanalına düşen Mehmet Emin Ekşi (23), boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Sırrın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, yaptıkları aramayla Mehmet Emin Ekşi'ye ulaşarak sudan çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ekşi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Emin Ekşi´nin cenazesi otopsi için Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-01-18 14:30:03



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