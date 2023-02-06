Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (8)



ŞANLIURFA'DA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde, . Şanlıurfa merkez, Siverek, Bozova, Hilvan ve Birecik ilçelerinde 19 binada çökme meydana geldi. Bu bölgelere sevk edilen ekiplerin enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyzagül, yıkılan binaların bulunduğu bölgelere giderek incelemede bulundu. Vali Salih Ayhan, son durum olarak Şanlıurfa´da 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 70´in üzerinde vatandaşın ise yaralandığını söyledi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için vatandaşlardan görevlilere yardımcı olunmasını isteyen Vali Ayhan, "İlimizde yaşanan depremde AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Depremin sebep olduğu hasarla ilgili çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Şu an için vatandaşlarımız güvenli açık alanlarda bulunmalarını istiyoruz" dedi.

YIKILMA ANI KAMERDA

Kent merkezindeki Ahmet Erseven Mahallesi İpekyolu Bulvarı´nda yıkılan 7 katılı binanın enkazında kalan 2 kişi kurtarıldı. Yıkılan binanın karşısındaki yaklaşık 50 metre mesafedeki deprem dolayısıyla büyük bölümü boşatılan 6 katlı binanın yıkılması ise kameralara yansıdı.

Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-02-06 11:41:07



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