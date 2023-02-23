Şanlıurfa'da 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada 10 kişi yaralandı; o anlar kameraya yansıdı.

Derik Caddesi'nde karşılaşan aynı aşiretten husumetli 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Sinan A., Mustafa A., Abdulkadir A., Şükrü K., Adil K., Şehmus A., Ramazan A., Yusuf A., Hacı K., ve Salim K.'nin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-02-23 12:35:07



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