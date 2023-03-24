Bakan Çavuşoğlu Şanlıurfa´da

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)DIŞIŞLERI Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gece saatlerinde Şanlıurfa'ya gelerek deprem ve sel felaketinden etkilenenler ile sahur yaptı. Bakan Çavuşoğlu, sabah saatlerinde de selden etkilenen Süleymaniye Mahallesi´nde incelemede bulundu. Balıklıgöl Platosu´nda bulunan Dergah Camisi´nde cuma namazı kılan Çavuşoğlu, Vali Salih Ayhan'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısına katıldı. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-24 14:03:40



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