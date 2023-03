Bakan Çavuşoğlu Şanlıurfa´da (2)

'FIRSAT BULDUKÇA SAHAYA İNİYORUZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şanlıurfa´nın simgesi olan Balıklıgöl'de incelemede bulundu, balıklara yem attı. Çavuşoğlu, dış politikadan fırsat buldukça sahaya indiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu buradan ayrılmadı desek yeridir. Cumhurbaşkanımız bizzat takip etti. Tüm askerimiz, polisimiz, kurumlarımız, itfaiye, AFAD, tüm belediyelerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Ödemelerimiz başlamış zaten, ilk başta her afette olduğu gibi can suyu. Daha sonra hasarların da ödendiğini Sayın Valimiz dün akşam anlatmıştı. Bu sabahki brifingde daha net biçimde gördük. Biz de dış politikadan fırsat buldukça sahada vatandaşlarımızın yanına iniyoruz, bir sorunu varsa dinliyoruz, geçmiş olsun dileklerinizi iletiyoruz. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum." DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-03-24



