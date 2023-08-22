Bakan Göktaş, Şanlıurfa'da

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öğle saatlerinde geldiği Şanlıurfa'daki GAP Havalimanı'nda kent protokolü tarafından karşılandı. Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valiliğin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü de makamında ziyaret eden Göktaş, daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştu. Bakan Göktaş'ın Yenice Mahallesi'ndeki Kadın ve Aile Merkezi'nin açılışına katılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-08-22 14:51:03