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        Şanlıurfa'da tedavi gören kuduz hastası, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:13 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:14
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        Şanlıurfa'da tedavi gören kuduz hastası, yaşamını yitirdi
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        Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)SURİYE´nin Telabyad kentinde başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa´da tedavi gören Hasan Halil Faras (30) hayatını kaybetti. Faras, Akçakale'de hastaneden kaçmış, boş bir arsada bulunup, Arapça bilen kişiler tarafından ikna edilerek, tekrar tedaviye alınmıştı. 

        Suriye'nin Tel Abyad kentinde başıboş köpeğin ısırdığı Hasan Halil Faras yaralandı. İlk tedavisi ülkesinde yapılan Faras'a kuduz teşhisi konuldu. 19 Ağustos´ta Tel Abyad'ın sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Faras, burada bir odada karantinaya alındı. Hasan Halil Faras, odanın kapısını açıp, bir hasta yakınının cep telefonunu alıp, kaçtı. Hasta yakınının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelede, telefonu alıp kaçan kişinin Hasan Halil Faras olduğunu belirledi. Polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

        BOŞ ARSADA BULUNMUŞTU

        Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu. Faras'ı ikna etmek için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun uğraşların ardından ikna olan Hasan Halil Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine Faras, tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. 

        Hasan Halil Faras, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Faras'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

        2023-08-23 15:12:16

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